报价部分
货币 / USB-PH
回到股票

USB-PH: U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B

19.88 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日USB-PH汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点19.80和高点19.95进行交易。

关注U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

USB-PH股票今天的价格是多少？

U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B股票今天的定价为19.88。它在-0.05%范围内交易，昨天的收盘价为19.89，交易量达到143。USB-PH的实时价格图表显示了这些更新。

U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B股票是否支付股息？

U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B目前的价值为19.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.93%和USD。实时查看图表以跟踪USB-PH走势。

如何购买USB-PH股票？

您可以以19.88的当前价格购买U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B股票。订单通常设置在19.88或20.18附近，而143和-0.05%显示市场活动。立即关注USB-PH的实时图表更新。

如何投资USB-PH股票？

投资U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B需要考虑年度范围19.80 - 21.90和当前价格19.88。许多人在以19.88或20.18下订单之前，会比较-1.44%和。实时查看USB-PH价格图表，了解每日变化。

US BANCORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，US BANCORP的最高价格是21.90。在19.80 - 21.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B的绩效。

US BANCORP股票的最低价格是多少？

US BANCORP（USB-PH）的最低价格为19.80。将其与当前的19.88和19.80 - 21.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USB-PH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USB-PH股票是什么时候拆分的？

U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.89和-4.93%中可见。

日范围
19.80 19.95
年范围
19.80 21.90
前一天收盘价
19.89
开盘价
19.89
卖价
19.88
买价
20.18
最低价
19.80
最高价
19.95
交易量
143
日变化
-0.05%
月变化
-1.44%
6个月变化
-4.93%
年变化
-4.93%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值