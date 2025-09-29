USB-PH: U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B
今日USB-PH汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点19.80和高点19.95进行交易。
关注U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
USB-PH股票今天的价格是多少？
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B股票今天的定价为19.88。它在-0.05%范围内交易，昨天的收盘价为19.89，交易量达到143。USB-PH的实时价格图表显示了这些更新。
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B股票是否支付股息？
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B目前的价值为19.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.93%和USD。实时查看图表以跟踪USB-PH走势。
如何购买USB-PH股票？
您可以以19.88的当前价格购买U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B股票。订单通常设置在19.88或20.18附近，而143和-0.05%显示市场活动。立即关注USB-PH的实时图表更新。
如何投资USB-PH股票？
投资U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B需要考虑年度范围19.80 - 21.90和当前价格19.88。许多人在以19.88或20.18下订单之前，会比较-1.44%和。实时查看USB-PH价格图表，了解每日变化。
US BANCORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，US BANCORP的最高价格是21.90。在19.80 - 21.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B的绩效。
US BANCORP股票的最低价格是多少？
US BANCORP（USB-PH）的最低价格为19.80。将其与当前的19.88和19.80 - 21.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USB-PH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USB-PH股票是什么时候拆分的？
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.89和-4.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.89
- 开盘价
- 19.89
- 卖价
- 19.88
- 买价
- 20.18
- 最低价
- 19.80
- 最高价
- 19.95
- 交易量
- 143
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- -1.44%
- 6个月变化
- -4.93%
- 年变化
- -4.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值