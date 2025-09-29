- 概要
USB-PH: U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B
USB-PHの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり19.80の安値と19.95の高値で取引されました。
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
USB-PH株の現在の価格は？
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser Bの株価は本日19.88です。-0.05%内で取引され、前日の終値は19.89、取引量は143に達しました。USB-PHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser Bの株は配当を出しますか？
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser Bの現在の価格は19.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.93%やUSDにも注目します。USB-PHの動きはライブチャートで確認できます。
USB-PH株を買う方法は？
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser Bの株は現在19.88で購入可能です。注文は通常19.88または20.18付近で行われ、143や-0.05%が市場の動きを示します。USB-PHの最新情報はライブチャートで確認できます。
USB-PH株に投資する方法は？
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser Bへの投資では、年間の値幅19.80 - 21.90と現在の19.88を考慮します。注文は多くの場合19.88や20.18で行われる前に、-1.44%や-4.93%と比較されます。USB-PHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
US BANCORPの株の最高値は？
US BANCORPの過去1年の最高値は21.90でした。19.80 - 21.90内で株価は大きく変動し、19.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser Bのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
US BANCORPの株の最低値は？
US BANCORP(USB-PH)の年間最安値は19.80でした。現在の19.88や19.80 - 21.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USB-PHの動きはライブチャートで確認できます。
USB-PHの株式分割はいつ行われましたか？
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser Bは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.89、-4.93%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.89
- 始値
- 19.89
- 買値
- 19.88
- 買値
- 20.18
- 安値
- 19.80
- 高値
- 19.95
- 出来高
- 143
- 1日の変化
- -0.05%
- 1ヶ月の変化
- -1.44%
- 6ヶ月の変化
- -4.93%
- 1年の変化
- -4.93%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前