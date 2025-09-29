U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser Bの現在の価格は19.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.93%やUSDにも注目します。USB-PHの動きはライブチャートで確認できます。

US BANCORPの株の最低値は？

US BANCORP(USB-PH)の年間最安値は19.80でした。現在の19.88や19.80 - 21.90と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。