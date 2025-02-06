Moedas / UFI
UFI: Unifi Inc New
4.69 USD 0.15 (3.30%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UFI para hoje mudou para 3.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.63 e o mais alto foi 4.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Unifi Inc New. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UFI Notícias
- Unifi Q4 2025 slides: Revenue declines amid manufacturing consolidation efforts
- Unifi (UFI) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Unifi Posts 12% Revenue Drop in Q4
- Unifi earnings beat by $0.45, revenue fell short of estimates
- UNIFI ®, Makers of REPREVE ®, Announces the Sale of Manufacturing Facility
- Unifi Looks To Cut More Costs As Demand Bumps Along The Bottom (NYSE:UFI)
Faixa diária
4.63 4.76
Faixa anual
4.25 7.55
- Fechamento anterior
- 4.54
- Open
- 4.64
- Bid
- 4.69
- Ask
- 4.99
- Low
- 4.63
- High
- 4.76
- Volume
- 78
- Mudança diária
- 3.30%
- Mudança mensal
- 5.87%
- Mudança de 6 meses
- -2.90%
- Mudança anual
- -35.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh