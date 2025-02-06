通貨 / UFI
UFI: Unifi Inc New
4.69 USD 0.15 (3.30%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UFIの今日の為替レートは、3.30%変化しました。日中、通貨は1あたり4.63の安値と4.76の高値で取引されました。
Unifi Inc Newダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
UFI News
- Unifi Q4 2025 slides: Revenue declines amid manufacturing consolidation efforts
- Unifi (UFI) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Unifi Posts 12% Revenue Drop in Q4
- Unifi earnings beat by $0.45, revenue fell short of estimates
- Albany International (AIN) Q2 Earnings Lag Estimates
- UNIFI ®, Makers of REPREVE ®, Announces the Sale of Manufacturing Facility
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Unifi Looks To Cut More Costs As Demand Bumps Along The Bottom (NYSE:UFI)
- Unifi, Inc. (UFI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
4.63 4.76
1年のレンジ
4.25 7.55
- 以前の終値
- 4.54
- 始値
- 4.64
- 買値
- 4.69
- 買値
- 4.99
- 安値
- 4.63
- 高値
- 4.76
- 出来高
- 78
- 1日の変化
- 3.30%
- 1ヶ月の変化
- 5.87%
- 6ヶ月の変化
- -2.90%
- 1年の変化
- -35.67%
