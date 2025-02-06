Devises / UFI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UFI: Unifi Inc New
4.65 USD 0.04 (0.85%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UFI a changé de -0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.65 et à un maximum de 4.75.
Suivez la dynamique Unifi Inc New. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UFI Nouvelles
- Unifi Q4 2025 slides: Revenue declines amid manufacturing consolidation efforts
- Unifi (UFI) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Unifi Posts 12% Revenue Drop in Q4
- Unifi earnings beat by $0.45, revenue fell short of estimates
- Albany International (AIN) Q2 Earnings Lag Estimates
- UNIFI ®, Makers of REPREVE ®, Announces the Sale of Manufacturing Facility
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Unifi Looks To Cut More Costs As Demand Bumps Along The Bottom (NYSE:UFI)
- Unifi, Inc. (UFI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
4.65 4.75
Range Annuel
4.25 7.55
- Clôture Précédente
- 4.69
- Ouverture
- 4.74
- Bid
- 4.65
- Ask
- 4.95
- Plus Bas
- 4.65
- Plus Haut
- 4.75
- Volume
- 65
- Changement quotidien
- -0.85%
- Changement Mensuel
- 4.97%
- Changement à 6 Mois
- -3.73%
- Changement Annuel
- -36.21%
20 septembre, samedi