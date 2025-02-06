КотировкиРазделы
UFI: Unifi Inc New

4.62 USD 0.03 (0.65%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UFI за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.46, а максимальная — 4.63.

Следите за динамикой Unifi Inc New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.46 4.63
Годовой диапазон
4.25 7.55
Предыдущее закрытие
4.59
Open
4.54
Bid
4.62
Ask
4.92
Low
4.46
High
4.63
Объем
106
Дневное изменение
0.65%
Месячное изменение
4.29%
6-месячное изменение
-4.35%
Годовое изменение
-36.63%
