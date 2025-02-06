Валюты / UFI
UFI: Unifi Inc New
4.62 USD 0.03 (0.65%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UFI за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.46, а максимальная — 4.63.
Следите за динамикой Unifi Inc New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UFI
- Unifi Q4 2025 slides: Revenue declines amid manufacturing consolidation efforts
- Unifi (UFI) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Unifi Posts 12% Revenue Drop in Q4
- Unifi earnings beat by $0.45, revenue fell short of estimates
- Albany International (AIN) Q2 Earnings Lag Estimates
- UNIFI ®, Makers of REPREVE ®, Announces the Sale of Manufacturing Facility
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Unifi Looks To Cut More Costs As Demand Bumps Along The Bottom (NYSE:UFI)
- Unifi, Inc. (UFI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
4.46 4.63
Годовой диапазон
4.25 7.55
- Предыдущее закрытие
- 4.59
- Open
- 4.54
- Bid
- 4.62
- Ask
- 4.92
- Low
- 4.46
- High
- 4.63
- Объем
- 106
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- 4.29%
- 6-месячное изменение
- -4.35%
- Годовое изменение
- -36.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.