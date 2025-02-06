Währungen / UFI
UFI: Unifi Inc New
4.71 USD 0.02 (0.43%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UFI hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.65 bis zu einem Hoch von 4.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Unifi Inc New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.65 4.75
Jahresspanne
4.25 7.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.69
- Eröffnung
- 4.74
- Bid
- 4.71
- Ask
- 5.01
- Tief
- 4.65
- Hoch
- 4.75
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- 0.43%
- Monatsänderung
- 6.32%
- 6-Monatsänderung
- -2.48%
- Jahresänderung
- -35.39%
