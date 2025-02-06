Divisas / UFI
UFI: Unifi Inc New
4.54 USD 0.08 (1.73%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UFI de hoy ha cambiado un -1.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.52, mientras que el máximo ha alcanzado 4.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Unifi Inc New. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
UFI News
- Unifi Q4 2025 slides: Revenue declines amid manufacturing consolidation efforts
- Unifi (UFI) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Unifi Posts 12% Revenue Drop in Q4
- Unifi earnings beat by $0.45, revenue fell short of estimates
- Albany International (AIN) Q2 Earnings Lag Estimates
- UNIFI ®, Makers of REPREVE ®, Announces the Sale of Manufacturing Facility
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Unifi Looks To Cut More Costs As Demand Bumps Along The Bottom (NYSE:UFI)
- Unifi, Inc. (UFI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
4.52 4.65
Rango anual
4.25 7.55
- Cierres anteriores
- 4.62
- Open
- 4.61
- Bid
- 4.54
- Ask
- 4.84
- Low
- 4.52
- High
- 4.65
- Volumen
- 74
- Cambio diario
- -1.73%
- Cambio mensual
- 2.48%
- Cambio a 6 meses
- -6.00%
- Cambio anual
- -37.72%
