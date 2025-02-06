QuotazioniSezioni
UFI: Unifi Inc New

4.65 USD 0.04 (0.85%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UFI ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.65 e ad un massimo di 4.75.

Segui le dinamiche di Unifi Inc New. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.65 4.75
Intervallo Annuale
4.25 7.55
Chiusura Precedente
4.69
Apertura
4.74
Bid
4.65
Ask
4.95
Minimo
4.65
Massimo
4.75
Volume
65
Variazione giornaliera
-0.85%
Variazione Mensile
4.97%
Variazione Semestrale
-3.73%
Variazione Annuale
-36.21%
