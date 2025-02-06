Valute / UFI
UFI: Unifi Inc New
4.65 USD 0.04 (0.85%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UFI ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.65 e ad un massimo di 4.75.
Segui le dinamiche di Unifi Inc New. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.65 4.75
Intervallo Annuale
4.25 7.55
- Chiusura Precedente
- 4.69
- Apertura
- 4.74
- Bid
- 4.65
- Ask
- 4.95
- Minimo
- 4.65
- Massimo
- 4.75
- Volume
- 65
- Variazione giornaliera
- -0.85%
- Variazione Mensile
- 4.97%
- Variazione Semestrale
- -3.73%
- Variazione Annuale
- -36.21%
21 settembre, domenica