통화 / UFI
UFI: Unifi Inc New
4.65 USD 0.04 (0.85%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UFI 환율이 오늘 -0.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.65이고 고가는 4.75이었습니다.
Unifi Inc New 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UFI News
- Unifi Q4 2025 slides: Revenue declines amid manufacturing consolidation efforts
- Unifi (UFI) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Unifi Posts 12% Revenue Drop in Q4
- Unifi earnings beat by $0.45, revenue fell short of estimates
- Albany International (AIN) Q2 Earnings Lag Estimates
- UNIFI ®, Makers of REPREVE ®, Announces the Sale of Manufacturing Facility
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Unifi Looks To Cut More Costs As Demand Bumps Along The Bottom (NYSE:UFI)
- Unifi, Inc. (UFI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
4.65 4.75
년간 변동
4.25 7.55
- 이전 종가
- 4.69
- 시가
- 4.74
- Bid
- 4.65
- Ask
- 4.95
- 저가
- 4.65
- 고가
- 4.75
- 볼륨
- 65
- 일일 변동
- -0.85%
- 월 변동
- 4.97%
- 6개월 변동
- -3.73%
- 년간 변동율
- -36.21%
20 9월, 토요일