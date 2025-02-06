货币 / UFI
UFI: Unifi Inc New
4.54 USD 0.08 (1.73%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UFI汇率已更改-1.73%。当日，交易品种以低点4.52和高点4.65进行交易。
关注Unifi Inc New动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
UFI新闻
- Unifi Q4 2025 slides: Revenue declines amid manufacturing consolidation efforts
- Unifi (UFI) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Unifi Posts 12% Revenue Drop in Q4
- Unifi earnings beat by $0.45, revenue fell short of estimates
- Albany International (AIN) Q2 Earnings Lag Estimates
- UNIFI ®, Makers of REPREVE ®, Announces the Sale of Manufacturing Facility
- Why Ericsson Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Unifi Looks To Cut More Costs As Demand Bumps Along The Bottom (NYSE:UFI)
- Unifi, Inc. (UFI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
日范围
4.52 4.65
年范围
4.25 7.55
- 前一天收盘价
- 4.62
- 开盘价
- 4.61
- 卖价
- 4.54
- 买价
- 4.84
- 最低价
- 4.52
- 最高价
- 4.65
- 交易量
- 74
- 日变化
- -1.73%
- 月变化
- 2.48%
- 6个月变化
- -6.00%
- 年变化
- -37.72%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值