Moedas / TXRH
TXRH: Texas Roadhouse Inc
160.76 USD 3.54 (2.15%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TXRH para hoje mudou para -2.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 160.22 e o mais alto foi 163.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Texas Roadhouse Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TXRH Notícias
Faixa diária
160.22 163.50
Faixa anual
148.73 206.04
- Fechamento anterior
- 164.30
- Open
- 163.50
- Bid
- 160.76
- Ask
- 161.06
- Low
- 160.22
- High
- 163.50
- Volume
- 690
- Mudança diária
- -2.15%
- Mudança mensal
- -5.80%
- Mudança de 6 meses
- -3.59%
- Mudança anual
- -9.04%
