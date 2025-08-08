货币 / TXRH
TXRH: Texas Roadhouse Inc
164.63 USD 0.98 (0.59%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TXRH汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点164.19和高点166.58进行交易。
关注Texas Roadhouse Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TXRH新闻
日范围
164.19 166.58
年范围
148.73 206.04
- 前一天收盘价
- 165.61
- 开盘价
- 165.65
- 卖价
- 164.63
- 买价
- 164.93
- 最低价
- 164.19
- 最高价
- 166.58
- 交易量
- 752
- 日变化
- -0.59%
- 月变化
- -3.53%
- 6个月变化
- -1.27%
- 年变化
- -6.85%
