통화 / TXRH
TXRH: Texas Roadhouse Inc
158.24 USD 1.54 (0.96%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TXRH 환율이 오늘 -0.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 157.47이고 고가는 160.80이었습니다.
Texas Roadhouse Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
157.47 160.80
년간 변동
148.73 206.04
- 이전 종가
- 159.78
- 시가
- 160.71
- Bid
- 158.24
- Ask
- 158.54
- 저가
- 157.47
- 고가
- 160.80
- 볼륨
- 3.983 K
- 일일 변동
- -0.96%
- 월 변동
- -7.28%
- 6개월 변동
- -5.10%
- 년간 변동율
- -10.46%
