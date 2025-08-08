КотировкиРазделы
TXRH: Texas Roadhouse Inc

165.61 USD 0.47 (0.28%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TXRH за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 163.26, а максимальная — 166.00.

Следите за динамикой Texas Roadhouse Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
163.26 166.00
Годовой диапазон
148.73 206.04
Предыдущее закрытие
165.14
Open
165.04
Bid
165.61
Ask
165.91
Low
163.26
High
166.00
Объем
2.835 K
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
-2.96%
6-месячное изменение
-0.68%
Годовое изменение
-6.29%
