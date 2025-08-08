Валюты / TXRH
TXRH: Texas Roadhouse Inc
165.61 USD 0.47 (0.28%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TXRH за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 163.26, а максимальная — 166.00.
Следите за динамикой Texas Roadhouse Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TXRH
Дневной диапазон
163.26 166.00
Годовой диапазон
148.73 206.04
- Предыдущее закрытие
- 165.14
- Open
- 165.04
- Bid
- 165.61
- Ask
- 165.91
- Low
- 163.26
- High
- 166.00
- Объем
- 2.835 K
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- -2.96%
- 6-месячное изменение
- -0.68%
- Годовое изменение
- -6.29%
