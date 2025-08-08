KurseKategorien
TXRH
TXRH: Texas Roadhouse Inc

159.78 USD 4.52 (2.75%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TXRH hat sich für heute um -2.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 158.35 bis zu einem Hoch von 163.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Texas Roadhouse Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
158.35 163.50
Jahresspanne
148.73 206.04
Vorheriger Schlusskurs
164.30
Eröffnung
163.50
Bid
159.78
Ask
160.08
Tief
158.35
Hoch
163.50
Volumen
4.454 K
Tagesänderung
-2.75%
Monatsänderung
-6.38%
6-Monatsänderung
-4.18%
Jahresänderung
-9.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
