TXRH: Texas Roadhouse Inc

158.24 USD 1.54 (0.96%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TXRH a changé de -0.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 157.47 et à un maximum de 160.80.

Suivez la dynamique Texas Roadhouse Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
157.47 160.80
Range Annuel
148.73 206.04
Clôture Précédente
159.78
Ouverture
160.71
Bid
158.24
Ask
158.54
Plus Bas
157.47
Plus Haut
160.80
Volume
3.983 K
Changement quotidien
-0.96%
Changement Mensuel
-7.28%
Changement à 6 Mois
-5.10%
Changement Annuel
-10.46%
