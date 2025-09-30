- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TRON: Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A
A taxa do TRON para hoje mudou para -4.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.05 e o mais alto foi 2.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TRON hoje?
Hoje Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A (TRON) está avaliado em 2.08. O instrumento é negociado dentro de -4.15%, o fechamento de ontem foi 2.17, e o volume de negociação atingiu 1938. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TRON em tempo real.
As ações de Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A pagam dividendos?
Atualmente Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A está avaliado em 2.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -81.75% e USD. Monitore os movimentos de TRON no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TRON?
Você pode comprar ações de Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A (TRON) pelo preço atual 2.08. Ordens geralmente são executadas perto de 2.08 ou 2.38, enquanto 1938 e -5.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TRON no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TRON?
Investir em Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A envolve considerar a faixa anual 2.05 - 12.80 e o preço atual 2.08. Muitos comparam -51.40% e -81.75% antes de enviar ordens em 2.08 ou 2.38. Estude as mudanças diárias de preço de TRON no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Tron Inc.?
O maior preço de Tron Inc. (TRON) no último ano foi 12.80. As ações oscilaram bastante dentro de 2.05 - 12.80, e a comparação com 2.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Tron Inc.?
O menor preço de Tron Inc. (TRON) no ano foi 2.05. A comparação com o preço atual 2.08 e 2.05 - 12.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TRON em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TRON?
No passado Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.17 e -81.75% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 2.17
- Open
- 2.19
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Low
- 2.05
- High
- 2.28
- Volume
- 1.938 K
- Mudança diária
- -4.15%
- Mudança mensal
- -51.40%
- Mudança de 6 meses
- -81.75%
- Mudança anual
- -81.75%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4