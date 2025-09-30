- Aperçu
TRON: Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A
Le taux de change de TRON a changé de -4.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.05 et à un maximum de 2.28.
Suivez la dynamique Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TRON aujourd'hui ?
L'action Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A est cotée à 2.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans -4.15%, a clôturé hier à 2.17 et son volume d'échange a atteint 1938. Le graphique en temps réel du cours de TRON présente ces mises à jour.
L'action Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A verse-t-elle des dividendes ?
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A est actuellement valorisé à 2.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -81.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TRON.
Comment acheter des actions TRON ?
Vous pouvez acheter des actions Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A au cours actuel de 2.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.08 ou de 2.38, le 1938 et le -5.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TRON sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TRON ?
Investir dans Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.05 - 12.80 et le prix actuel 2.08. Beaucoup comparent -51.40% et -81.75% avant de passer des ordres à 2.08 ou 2.38. Consultez le graphique du cours de TRON en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Tron Inc. ?
Le cours le plus élevé de Tron Inc. l'année dernière était 12.80. Au cours de 2.05 - 12.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.17 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Tron Inc. ?
Le cours le plus bas de Tron Inc. (TRON) sur l'année a été 2.05. Sa comparaison avec 2.08 et 2.05 - 12.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TRON sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TRON a-t-elle été divisée ?
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.17 et -81.75% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.17
- Ouverture
- 2.19
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Plus Bas
- 2.05
- Plus Haut
- 2.28
- Volume
- 1.938 K
- Changement quotidien
- -4.15%
- Changement Mensuel
- -51.40%
- Changement à 6 Mois
- -81.75%
- Changement Annuel
- -81.75%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4