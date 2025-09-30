QuotazioniSezioni
TRON
TRON: Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A

2.08 USD 0.09 (4.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRON ha avuto una variazione del -4.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.05 e ad un massimo di 2.28.

Segui le dinamiche di Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TRON oggi?

Oggi le azioni Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A sono prezzate a 2.08. Viene scambiato all'interno di -4.15%, la chiusura di ieri è stata 2.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 1938. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TRON mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A pagano dividendi?

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A è attualmente valutato a 2.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -81.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TRON.

Come acquistare azioni TRON?

Puoi acquistare azioni Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A al prezzo attuale di 2.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.08 o 2.38, mentre 1938 e -5.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TRON sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TRON?

Investire in Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A implica considerare l'intervallo annuale 2.05 - 12.80 e il prezzo attuale 2.08. Molti confrontano -51.40% e -81.75% prima di effettuare ordini su 2.08 o 2.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TRON con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Tron Inc.?

Il prezzo massimo di Tron Inc. nell'ultimo anno è stato 12.80. All'interno di 2.05 - 12.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Tron Inc.?

Il prezzo più basso di Tron Inc. (TRON) nel corso dell'anno è stato 2.05. Confrontandolo con gli attuali 2.08 e 2.05 - 12.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TRON muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TRON?

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.17 e -81.75%.

Intervallo Giornaliero
2.05 2.28
Intervallo Annuale
2.05 12.80
Chiusura Precedente
2.17
Apertura
2.19
Bid
2.08
Ask
2.38
Minimo
2.05
Massimo
2.28
Volume
1.938 K
Variazione giornaliera
-4.15%
Variazione Mensile
-51.40%
Variazione Semestrale
-81.75%
Variazione Annuale
-81.75%
