TRON: Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A
今日TRON汇率已更改-4.15%。当日，交易品种以低点2.05和高点2.28进行交易。
关注Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TRON股票今天的价格是多少？
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A股票今天的定价为2.08。它在-4.15%范围内交易，昨天的收盘价为2.17，交易量达到1938。TRON的实时价格图表显示了这些更新。
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A股票是否支付股息？
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A目前的价值为2.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-81.75%和USD。实时查看图表以跟踪TRON走势。
如何购买TRON股票？
您可以以2.08的当前价格购买Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A股票。订单通常设置在2.08或2.38附近，而1938和-5.02%显示市场活动。立即关注TRON的实时图表更新。
如何投资TRON股票？
投资Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A需要考虑年度范围2.05 - 12.80和当前价格2.08。许多人在以2.08或2.38下订单之前，会比较-51.40%和。实时查看TRON价格图表，了解每日变化。
Tron Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tron Inc.的最高价格是12.80。在2.05 - 12.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A的绩效。
Tron Inc.股票的最低价格是多少？
Tron Inc.（TRON）的最低价格为2.05。将其与当前的2.08和2.05 - 12.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRON在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TRON股票是什么时候拆分的？
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.17和-81.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.17
- 开盘价
- 2.19
- 卖价
- 2.08
- 买价
- 2.38
- 最低价
- 2.05
- 最高价
- 2.28
- 交易量
- 1.938 K
- 日变化
- -4.15%
- 月变化
- -51.40%
- 6个月变化
- -81.75%
- 年变化
- -81.75%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值