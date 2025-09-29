报价部分
货币 / TRON
回到股票

TRON: Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A

2.08 USD 0.09 (4.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TRON汇率已更改-4.15%。当日，交易品种以低点2.05和高点2.28进行交易。

关注Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TRON股票今天的价格是多少？

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A股票今天的定价为2.08。它在-4.15%范围内交易，昨天的收盘价为2.17，交易量达到1938。TRON的实时价格图表显示了这些更新。

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A股票是否支付股息？

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A目前的价值为2.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-81.75%和USD。实时查看图表以跟踪TRON走势。

如何购买TRON股票？

您可以以2.08的当前价格购买Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A股票。订单通常设置在2.08或2.38附近，而1938和-5.02%显示市场活动。立即关注TRON的实时图表更新。

如何投资TRON股票？

投资Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A需要考虑年度范围2.05 - 12.80和当前价格2.08。许多人在以2.08或2.38下订单之前，会比较-51.40%和。实时查看TRON价格图表，了解每日变化。

Tron Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tron Inc.的最高价格是12.80。在2.05 - 12.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A的绩效。

Tron Inc.股票的最低价格是多少？

Tron Inc.（TRON）的最低价格为2.05。将其与当前的2.08和2.05 - 12.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRON在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TRON股票是什么时候拆分的？

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.17和-81.75%中可见。

日范围
2.05 2.28
年范围
2.05 12.80
前一天收盘价
2.17
开盘价
2.19
卖价
2.08
买价
2.38
最低价
2.05
最高价
2.28
交易量
1.938 K
日变化
-4.15%
月变化
-51.40%
6个月变化
-81.75%
年变化
-81.75%
