TRON: Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A
TRONの今日の為替レートは、-4.15%変化しました。日中、通貨は1あたり2.05の安値と2.28の高値で取引されました。
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
TRON株の現在の価格は？
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aの株価は本日2.08です。-4.15%内で取引され、前日の終値は2.17、取引量は1938に達しました。TRONのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aの株は配当を出しますか？
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aの現在の価格は2.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は-81.75%やUSDにも注目します。TRONの動きはライブチャートで確認できます。
TRON株を買う方法は？
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aの株は現在2.08で購入可能です。注文は通常2.08または2.38付近で行われ、1938や-5.02%が市場の動きを示します。TRONの最新情報はライブチャートで確認できます。
TRON株に投資する方法は？
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aへの投資では、年間の値幅2.05 - 12.80と現在の2.08を考慮します。注文は多くの場合2.08や2.38で行われる前に、-51.40%や-81.75%と比較されます。TRONの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Tron Inc.の株の最高値は？
Tron Inc.の過去1年の最高値は12.80でした。2.05 - 12.80内で株価は大きく変動し、2.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Tron Inc.の株の最低値は？
Tron Inc.(TRON)の年間最安値は2.05でした。現在の2.08や2.05 - 12.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TRONの動きはライブチャートで確認できます。
TRONの株式分割はいつ行われましたか？
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.17、-81.75%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.17
- 始値
- 2.19
- 買値
- 2.08
- 買値
- 2.38
- 安値
- 2.05
- 高値
- 2.28
- 出来高
- 1.938 K
- 1日の変化
- -4.15%
- 1ヶ月の変化
- -51.40%
- 6ヶ月の変化
- -81.75%
- 1年の変化
- -81.75%
