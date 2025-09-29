クォートセクション
TRON: Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A

2.08 USD 0.09 (4.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TRONの今日の為替レートは、-4.15%変化しました。日中、通貨は1あたり2.05の安値と2.28の高値で取引されました。

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TRON株の現在の価格は？

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aの株価は本日2.08です。-4.15%内で取引され、前日の終値は2.17、取引量は1938に達しました。TRONのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aの株は配当を出しますか？

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aの現在の価格は2.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は-81.75%やUSDにも注目します。TRONの動きはライブチャートで確認できます。

TRON株を買う方法は？

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aの株は現在2.08で購入可能です。注文は通常2.08または2.38付近で行われ、1938や-5.02%が市場の動きを示します。TRONの最新情報はライブチャートで確認できます。

TRON株に投資する方法は？

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aへの投資では、年間の値幅2.05 - 12.80と現在の2.08を考慮します。注文は多くの場合2.08や2.38で行われる前に、-51.40%や-81.75%と比較されます。TRONの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Tron Inc.の株の最高値は？

Tron Inc.の過去1年の最高値は12.80でした。2.05 - 12.80内で株価は大きく変動し、2.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Tron Inc.の株の最低値は？

Tron Inc.(TRON)の年間最安値は2.05でした。現在の2.08や2.05 - 12.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TRONの動きはライブチャートで確認できます。

TRONの株式分割はいつ行われましたか？

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.17、-81.75%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
2.05 2.28
1年のレンジ
2.05 12.80
以前の終値
2.17
始値
2.19
買値
2.08
買値
2.38
安値
2.05
高値
2.28
出来高
1.938 K
1日の変化
-4.15%
1ヶ月の変化
-51.40%
6ヶ月の変化
-81.75%
1年の変化
-81.75%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待