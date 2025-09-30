- Übersicht
TRON: Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A
Der Wechselkurs von TRON hat sich für heute um -4.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.05 bis zu einem Hoch von 2.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TRON heute?
Die Aktie von Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A (TRON) notiert heute bei 2.08. Sie wird innerhalb einer Spanne von -4.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.17 und das Handelsvolumen erreichte 1938. Das Live-Chart von TRON zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TRON Dividenden?
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A wird derzeit mit 2.08 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -81.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TRON zu verfolgen.
Wie kaufe ich TRON-Aktien?
Sie können Aktien von Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A (TRON) zum aktuellen Kurs von 2.08 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.08 oder 2.38 platziert, während 1938 und -5.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TRON auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TRON-Aktien?
Bei einer Investition in Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A müssen die jährliche Spanne 2.05 - 12.80 und der aktuelle Kurs 2.08 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -51.40% und -81.75%, bevor sie Orders zu 2.08 oder 2.38 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TRON.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Tron Inc.?
Der höchste Kurs von Tron Inc. (TRON) im vergangenen Jahr lag bei 12.80. Innerhalb von 2.05 - 12.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.17 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Tron Inc.?
Der niedrigste Kurs von Tron Inc. (TRON) im Laufe des Jahres betrug 2.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.08 und der Spanne 2.05 - 12.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TRON live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TRON statt?
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.17 und -81.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.17
- Eröffnung
- 2.19
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Tief
- 2.05
- Hoch
- 2.28
- Volumen
- 1.938 K
- Tagesänderung
- -4.15%
- Monatsänderung
- -51.40%
- 6-Monatsänderung
- -81.75%
- Jahresänderung
- -81.75%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4