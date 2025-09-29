- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TRON: Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A
El tipo de cambio de TRON de hoy ha cambiado un -4.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.05, mientras que el máximo ha alcanzado 2.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TRON hoy?
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A (TRON) se evalúa hoy en 2.08. El instrumento se negocia dentro de -4.15%; el cierre de ayer ha sido 2.17 y el volumen comercial ha alcanzado 1938. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TRON en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A?
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A se evalúa actualmente en 2.08. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -81.75% y USD. Monitoree los movimientos de TRON en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TRON?
Puede comprar acciones de Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A (TRON) al precio actual de 2.08. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.08 o 2.38, mientras que 1938 y -5.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TRON en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TRON?
Invertir en Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A implica tener en cuenta el rango anual 2.05 - 12.80 y el precio actual 2.08. Muchos comparan -51.40% y -81.75% antes de colocar órdenes en 2.08 o 2.38. Estudie los cambios diarios de precios de TRON en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Tron Inc.?
El precio más alto de Tron Inc. (TRON) en el último año ha sido 12.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.05 - 12.80, una comparación con 2.17 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Tron Inc.?
El precio más bajo de Tron Inc. (TRON) para el año ha sido 2.05. La comparación con los actuales 2.08 y 2.05 - 12.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TRON en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TRON?
En el pasado, Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.17 y -81.75% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.17
- Open
- 2.19
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Low
- 2.05
- High
- 2.28
- Volumen
- 1.938 K
- Cambio diario
- -4.15%
- Cambio mensual
- -51.40%
- Cambio a 6 meses
- -81.75%
- Cambio anual
- -81.75%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.