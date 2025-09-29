КотировкиРазделы
TRON: Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A

2.08 USD 0.09 (4.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TRON за сегодня изменился на -4.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.05, а максимальная — 2.28.

Следите за динамикой Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TRON сегодня?

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A (TRON) сегодня оценивается на уровне 2.08. Инструмент торгуется в пределах -4.15%, вчерашнее закрытие составило 2.17, а торговый объем достиг 1938. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRON в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A?

Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A в настоящее время оценивается в 2.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -81.75% и USD. Отслеживайте движения TRON на графике в реальном времени.

Как купить акции TRON?

Вы можете купить акции Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A (TRON) по текущей цене 2.08. Ордера обычно размещаются около 2.08 или 2.38, тогда как 1938 и -5.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRON на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TRON?

Инвестирование в Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A предполагает учет годового диапазона 2.05 - 12.80 и текущей цены 2.08. Многие сравнивают -51.40% и -81.75% перед размещением ордеров на 2.08 или 2.38. Изучайте ежедневные изменения цены TRON на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tron Inc.?

Самая высокая цена Tron Inc. (TRON) за последний год составила 12.80. Акции заметно колебались в пределах 2.05 - 12.80, сравнение с 2.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tron Inc.?

Самая низкая цена Tron Inc. (TRON) за год составила 2.05. Сравнение с текущими 2.08 и 2.05 - 12.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRON во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TRON?

В прошлом Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.17 и -81.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.05 2.28
Годовой диапазон
2.05 12.80
Предыдущее закрытие
2.17
Open
2.19
Bid
2.08
Ask
2.38
Low
2.05
High
2.28
Объем
1.938 K
Дневное изменение
-4.15%
Месячное изменение
-51.40%
6-месячное изменение
-81.75%
Годовое изменение
-81.75%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.