TRON: Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A
Курс TRON за сегодня изменился на -4.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.05, а максимальная — 2.28.
Следите за динамикой Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TRON сегодня?
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A (TRON) сегодня оценивается на уровне 2.08. Инструмент торгуется в пределах -4.15%, вчерашнее закрытие составило 2.17, а торговый объем достиг 1938. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRON в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A?
Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A в настоящее время оценивается в 2.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -81.75% и USD. Отслеживайте движения TRON на графике в реальном времени.
Как купить акции TRON?
Вы можете купить акции Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A (TRON) по текущей цене 2.08. Ордера обычно размещаются около 2.08 или 2.38, тогда как 1938 и -5.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRON на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TRON?
Инвестирование в Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A предполагает учет годового диапазона 2.05 - 12.80 и текущей цены 2.08. Многие сравнивают -51.40% и -81.75% перед размещением ордеров на 2.08 или 2.38. Изучайте ежедневные изменения цены TRON на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tron Inc.?
Самая высокая цена Tron Inc. (TRON) за последний год составила 12.80. Акции заметно колебались в пределах 2.05 - 12.80, сравнение с 2.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tron Inc.?
Самая низкая цена Tron Inc. (TRON) за год составила 2.05. Сравнение с текущими 2.08 и 2.05 - 12.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRON во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TRON?
В прошлом Corner Growth Acquisition Corp 2 - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.17 и -81.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.17
- Open
- 2.19
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Low
- 2.05
- High
- 2.28
- Объем
- 1.938 K
- Дневное изменение
- -4.15%
- Месячное изменение
- -51.40%
- 6-месячное изменение
- -81.75%
- Годовое изменение
- -81.75%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%