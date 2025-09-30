- Visão do mercado
SYF-PB: Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t
A taxa do SYF-PB para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.24 e o mais alto foi 26.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SYF-PB hoje?
Hoje Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t (SYF-PB) está avaliado em 26.25. O instrumento é negociado dentro de -0.23%, o fechamento de ontem foi 26.31, e o volume de negociação atingiu 83. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SYF-PB em tempo real.
As ações de Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t pagam dividendos?
Atualmente Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t está avaliado em 26.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.79% e USD. Monitore os movimentos de SYF-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SYF-PB?
Você pode comprar ações de Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t (SYF-PB) pelo preço atual 26.25. Ordens geralmente são executadas perto de 26.25 ou 26.55, enquanto 83 e -0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SYF-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SYF-PB?
Investir em Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t envolve considerar a faixa anual 24.61 - 26.66 e o preço atual 26.25. Muitos comparam 2.10% e 4.79% antes de enviar ordens em 26.25 ou 26.55. Estude as mudanças diárias de preço de SYF-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Synchrony Financial?
O maior preço de Synchrony Financial (SYF-PB) no último ano foi 26.66. As ações oscilaram bastante dentro de 24.61 - 26.66, e a comparação com 26.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Synchrony Financial?
O menor preço de Synchrony Financial (SYF-PB) no ano foi 24.61. A comparação com o preço atual 26.25 e 24.61 - 26.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SYF-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SYF-PB?
No passado Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.31 e 4.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.31
- Open
- 26.34
- Bid
- 26.25
- Ask
- 26.55
- Low
- 26.24
- High
- 26.50
- Volume
- 83
- Mudança diária
- -0.23%
- Mudança mensal
- 2.10%
- Mudança de 6 meses
- 4.79%
- Mudança anual
- 4.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4