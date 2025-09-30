CotaçõesSeções
SYF-PB
SYF-PB: Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t

26.25 USD 0.06 (0.23%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SYF-PB para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.24 e o mais alto foi 26.50.

Veja a dinâmica do par de moedas Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SYF-PB hoje?

Hoje Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t (SYF-PB) está avaliado em 26.25. O instrumento é negociado dentro de -0.23%, o fechamento de ontem foi 26.31, e o volume de negociação atingiu 83. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SYF-PB em tempo real.

As ações de Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t pagam dividendos?

Atualmente Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t está avaliado em 26.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.79% e USD. Monitore os movimentos de SYF-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SYF-PB?

Você pode comprar ações de Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t (SYF-PB) pelo preço atual 26.25. Ordens geralmente são executadas perto de 26.25 ou 26.55, enquanto 83 e -0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SYF-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SYF-PB?

Investir em Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t envolve considerar a faixa anual 24.61 - 26.66 e o preço atual 26.25. Muitos comparam 2.10% e 4.79% antes de enviar ordens em 26.25 ou 26.55. Estude as mudanças diárias de preço de SYF-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Synchrony Financial?

O maior preço de Synchrony Financial (SYF-PB) no último ano foi 26.66. As ações oscilaram bastante dentro de 24.61 - 26.66, e a comparação com 26.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Synchrony Financial?

O menor preço de Synchrony Financial (SYF-PB) no ano foi 24.61. A comparação com o preço atual 26.25 e 24.61 - 26.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SYF-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SYF-PB?

No passado Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.31 e 4.79% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.24 26.50
Faixa anual
24.61 26.66
Fechamento anterior
26.31
Open
26.34
Bid
26.25
Ask
26.55
Low
26.24
High
26.50
Volume
83
Mudança diária
-0.23%
Mudança mensal
2.10%
Mudança de 6 meses
4.79%
Mudança anual
4.79%
