SYF-PB: Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t
今日SYF-PB汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点26.24和高点26.50进行交易。
关注Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SYF-PB股票今天的价格是多少？
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t股票今天的定价为26.25。它在-0.23%范围内交易，昨天的收盘价为26.31，交易量达到83。SYF-PB的实时价格图表显示了这些更新。
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t股票是否支付股息？
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t目前的价值为26.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.79%和USD。实时查看图表以跟踪SYF-PB走势。
如何购买SYF-PB股票？
您可以以26.25的当前价格购买Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t股票。订单通常设置在26.25或26.55附近，而83和-0.34%显示市场活动。立即关注SYF-PB的实时图表更新。
如何投资SYF-PB股票？
投资Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t需要考虑年度范围24.61 - 26.66和当前价格26.25。许多人在以26.25或26.55下订单之前，会比较2.10%和。实时查看SYF-PB价格图表，了解每日变化。
Synchrony Financial股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Synchrony Financial的最高价格是26.66。在24.61 - 26.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t的绩效。
Synchrony Financial股票的最低价格是多少？
Synchrony Financial（SYF-PB）的最低价格为24.61。将其与当前的26.25和24.61 - 26.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SYF-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SYF-PB股票是什么时候拆分的？
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.31和4.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.31
- 开盘价
- 26.34
- 卖价
- 26.25
- 买价
- 26.55
- 最低价
- 26.24
- 最高价
- 26.50
- 交易量
- 83
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 2.10%
- 6个月变化
- 4.79%
- 年变化
- 4.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值