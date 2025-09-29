报价部分
货币 / SYF-PB
SYF-PB: Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t

26.25 USD 0.06 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SYF-PB汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点26.24和高点26.50进行交易。

关注Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SYF-PB股票今天的价格是多少？

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t股票今天的定价为26.25。它在-0.23%范围内交易，昨天的收盘价为26.31，交易量达到83。SYF-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t股票是否支付股息？

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t目前的价值为26.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.79%和USD。实时查看图表以跟踪SYF-PB走势。

如何购买SYF-PB股票？

您可以以26.25的当前价格购买Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t股票。订单通常设置在26.25或26.55附近，而83和-0.34%显示市场活动。立即关注SYF-PB的实时图表更新。

如何投资SYF-PB股票？

投资Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t需要考虑年度范围24.61 - 26.66和当前价格26.25。许多人在以26.25或26.55下订单之前，会比较2.10%和。实时查看SYF-PB价格图表，了解每日变化。

Synchrony Financial股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Synchrony Financial的最高价格是26.66。在24.61 - 26.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t的绩效。

Synchrony Financial股票的最低价格是多少？

Synchrony Financial（SYF-PB）的最低价格为24.61。将其与当前的26.25和24.61 - 26.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SYF-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SYF-PB股票是什么时候拆分的？

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.31和4.79%中可见。

日范围
26.24 26.50
年范围
24.61 26.66
前一天收盘价
26.31
开盘价
26.34
卖价
26.25
买价
26.55
最低价
26.24
最高价
26.50
交易量
83
日变化
-0.23%
月变化
2.10%
6个月变化
4.79%
年变化
4.79%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值