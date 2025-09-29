- Panorámica
SYF-PB: Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t
El tipo de cambio de SYF-PB de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.24, mientras que el máximo ha alcanzado 26.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SYF-PB hoy?
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t (SYF-PB) se evalúa hoy en 26.25. El instrumento se negocia dentro de -0.23%; el cierre de ayer ha sido 26.31 y el volumen comercial ha alcanzado 83. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SYF-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t?
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t se evalúa actualmente en 26.25. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.79% y USD. Monitoree los movimientos de SYF-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SYF-PB?
Puede comprar acciones de Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t (SYF-PB) al precio actual de 26.25. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.25 o 26.55, mientras que 83 y -0.34% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SYF-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SYF-PB?
Invertir en Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t implica tener en cuenta el rango anual 24.61 - 26.66 y el precio actual 26.25. Muchos comparan 2.10% y 4.79% antes de colocar órdenes en 26.25 o 26.55. Estudie los cambios diarios de precios de SYF-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Synchrony Financial?
El precio más alto de Synchrony Financial (SYF-PB) en el último año ha sido 26.66. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.61 - 26.66, una comparación con 26.31 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Synchrony Financial?
El precio más bajo de Synchrony Financial (SYF-PB) para el año ha sido 24.61. La comparación con los actuales 26.25 y 24.61 - 26.66 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SYF-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SYF-PB?
En el pasado, Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.31 y 4.79% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.31
- Open
- 26.34
- Bid
- 26.25
- Ask
- 26.55
- Low
- 26.24
- High
- 26.50
- Volumen
- 83
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- 2.10%
- Cambio a 6 meses
- 4.79%
- Cambio anual
- 4.79%
