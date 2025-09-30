- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SYF-PB: Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t
Le taux de change de SYF-PB a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.24 et à un maximum de 26.50.
Suivez la dynamique Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SYF-PB aujourd'hui ?
L'action Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t est cotée à 26.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.23%, a clôturé hier à 26.31 et son volume d'échange a atteint 83. Le graphique en temps réel du cours de SYF-PB présente ces mises à jour.
L'action Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t verse-t-elle des dividendes ?
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t est actuellement valorisé à 26.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SYF-PB.
Comment acheter des actions SYF-PB ?
Vous pouvez acheter des actions Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t au cours actuel de 26.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.25 ou de 26.55, le 83 et le -0.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SYF-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SYF-PB ?
Investir dans Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.61 - 26.66 et le prix actuel 26.25. Beaucoup comparent 2.10% et 4.79% avant de passer des ordres à 26.25 ou 26.55. Consultez le graphique du cours de SYF-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Synchrony Financial ?
Le cours le plus élevé de Synchrony Financial l'année dernière était 26.66. Au cours de 24.61 - 26.66, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.31 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Synchrony Financial ?
Le cours le plus bas de Synchrony Financial (SYF-PB) sur l'année a été 24.61. Sa comparaison avec 26.25 et 24.61 - 26.66 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SYF-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SYF-PB a-t-elle été divisée ?
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.31 et 4.79% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.31
- Ouverture
- 26.34
- Bid
- 26.25
- Ask
- 26.55
- Plus Bas
- 26.24
- Plus Haut
- 26.50
- Volume
- 83
- Changement quotidien
- -0.23%
- Changement Mensuel
- 2.10%
- Changement à 6 Mois
- 4.79%
- Changement Annuel
- 4.79%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4