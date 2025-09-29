- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SYF-PB: Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t
Курс SYF-PB за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.27, а максимальная — 26.50.
Следите за динамикой Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SYF-PB сегодня?
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t (SYF-PB) сегодня оценивается на уровне 26.30. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 26.31, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SYF-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t?
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t в настоящее время оценивается в 26.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.99% и USD. Отслеживайте движения SYF-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции SYF-PB?
Вы можете купить акции Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t (SYF-PB) по текущей цене 26.30. Ордера обычно размещаются около 26.30 или 26.60, тогда как 63 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SYF-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SYF-PB?
Инвестирование в Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t предполагает учет годового диапазона 24.61 - 26.66 и текущей цены 26.30. Многие сравнивают 2.29% и 4.99% перед размещением ордеров на 26.30 или 26.60. Изучайте ежедневные изменения цены SYF-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Synchrony Financial?
Самая высокая цена Synchrony Financial (SYF-PB) за последний год составила 26.66. Акции заметно колебались в пределах 24.61 - 26.66, сравнение с 26.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Synchrony Financial?
Самая низкая цена Synchrony Financial (SYF-PB) за год составила 24.61. Сравнение с текущими 26.30 и 24.61 - 26.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SYF-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SYF-PB?
В прошлом Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.31 и 4.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.31
- Open
- 26.34
- Bid
- 26.30
- Ask
- 26.60
- Low
- 26.27
- High
- 26.50
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 2.29%
- 6-месячное изменение
- 4.99%
- Годовое изменение
- 4.99%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%