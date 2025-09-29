КотировкиРазделы
SYF-PB: Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t

26.30 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SYF-PB за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.27, а максимальная — 26.50.

Следите за динамикой Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SYF-PB сегодня?

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t (SYF-PB) сегодня оценивается на уровне 26.30. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 26.31, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SYF-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t?

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t в настоящее время оценивается в 26.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.99% и USD. Отслеживайте движения SYF-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции SYF-PB?

Вы можете купить акции Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t (SYF-PB) по текущей цене 26.30. Ордера обычно размещаются около 26.30 или 26.60, тогда как 63 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SYF-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SYF-PB?

Инвестирование в Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t предполагает учет годового диапазона 24.61 - 26.66 и текущей цены 26.30. Многие сравнивают 2.29% и 4.99% перед размещением ордеров на 26.30 или 26.60. Изучайте ежедневные изменения цены SYF-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Synchrony Financial?

Самая высокая цена Synchrony Financial (SYF-PB) за последний год составила 26.66. Акции заметно колебались в пределах 24.61 - 26.66, сравнение с 26.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Synchrony Financial?

Самая низкая цена Synchrony Financial (SYF-PB) за год составила 24.61. Сравнение с текущими 26.30 и 24.61 - 26.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SYF-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SYF-PB?

В прошлом Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.31 и 4.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.27 26.50
Годовой диапазон
24.61 26.66
Предыдущее закрытие
26.31
Open
26.34
Bid
26.30
Ask
26.60
Low
26.27
High
26.50
Объем
63
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
2.29%
6-месячное изменение
4.99%
Годовое изменение
4.99%
