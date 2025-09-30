- Panoramica
SYF-PB: Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t
Il tasso di cambio SYF-PB ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.24 e ad un massimo di 26.50.
Segui le dinamiche di Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SYF-PB oggi?
Oggi le azioni Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t sono prezzate a 26.25. Viene scambiato all'interno di -0.23%, la chiusura di ieri è stata 26.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 83. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SYF-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t pagano dividendi?
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t è attualmente valutato a 26.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SYF-PB.
Come acquistare azioni SYF-PB?
Puoi acquistare azioni Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t al prezzo attuale di 26.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.25 o 26.55, mentre 83 e -0.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SYF-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SYF-PB?
Investire in Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t implica considerare l'intervallo annuale 24.61 - 26.66 e il prezzo attuale 26.25. Molti confrontano 2.10% e 4.79% prima di effettuare ordini su 26.25 o 26.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SYF-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Synchrony Financial?
Il prezzo massimo di Synchrony Financial nell'ultimo anno è stato 26.66. All'interno di 24.61 - 26.66, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Synchrony Financial?
Il prezzo più basso di Synchrony Financial (SYF-PB) nel corso dell'anno è stato 24.61. Confrontandolo con gli attuali 26.25 e 24.61 - 26.66 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SYF-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SYF-PB?
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.31 e 4.79%.
- Chiusura Precedente
- 26.31
- Apertura
- 26.34
- Bid
- 26.25
- Ask
- 26.55
- Minimo
- 26.24
- Massimo
- 26.50
- Volume
- 83
- Variazione giornaliera
- -0.23%
- Variazione Mensile
- 2.10%
- Variazione Semestrale
- 4.79%
- Variazione Annuale
- 4.79%
