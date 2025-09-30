QuotazioniSezioni
SYF-PB
SYF-PB: Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t

26.25 USD 0.06 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SYF-PB ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.24 e ad un massimo di 26.50.

Segui le dinamiche di Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SYF-PB oggi?

Oggi le azioni Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t sono prezzate a 26.25. Viene scambiato all'interno di -0.23%, la chiusura di ieri è stata 26.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 83. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SYF-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t pagano dividendi?

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t è attualmente valutato a 26.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SYF-PB.

Come acquistare azioni SYF-PB?

Puoi acquistare azioni Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t al prezzo attuale di 26.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.25 o 26.55, mentre 83 e -0.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SYF-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SYF-PB?

Investire in Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t implica considerare l'intervallo annuale 24.61 - 26.66 e il prezzo attuale 26.25. Molti confrontano 2.10% e 4.79% prima di effettuare ordini su 26.25 o 26.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SYF-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Synchrony Financial?

Il prezzo massimo di Synchrony Financial nell'ultimo anno è stato 26.66. All'interno di 24.61 - 26.66, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Synchrony Financial?

Il prezzo più basso di Synchrony Financial (SYF-PB) nel corso dell'anno è stato 24.61. Confrontandolo con gli attuali 26.25 e 24.61 - 26.66 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SYF-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SYF-PB?

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.31 e 4.79%.

Intervallo Giornaliero
26.24 26.50
Intervallo Annuale
24.61 26.66
Chiusura Precedente
26.31
Apertura
26.34
Bid
26.25
Ask
26.55
Minimo
26.24
Massimo
26.50
Volume
83
Variazione giornaliera
-0.23%
Variazione Mensile
2.10%
Variazione Semestrale
4.79%
Variazione Annuale
4.79%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4