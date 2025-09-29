Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tの現在の価格は26.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.79%やUSDにも注目します。SYF-PBの動きはライブチャートで確認できます。

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tへの投資では、年間の値幅24.61 - 26.66と現在の26.25を考慮します。注文は多くの場合26.25や26.55で行われる前に、2.10%や4.79%と比較されます。SYF-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Synchrony Financialの過去1年の最高値は26.66でした。24.61 - 26.66内で株価は大きく変動し、26.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Synchrony Financialの株の最低値は？

Synchrony Financial(SYF-PB)の年間最安値は24.61でした。現在の26.25や24.61 - 26.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SYF-PBの動きはライブチャートで確認できます。