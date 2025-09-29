- 概要
SYF-PB: Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t
SYF-PBの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり26.24の安値と26.50の高値で取引されました。
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SYF-PB株の現在の価格は？
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tの株価は本日26.25です。-0.23%内で取引され、前日の終値は26.31、取引量は83に達しました。SYF-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tの株は配当を出しますか？
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tの現在の価格は26.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.79%やUSDにも注目します。SYF-PBの動きはライブチャートで確認できます。
SYF-PB株を買う方法は？
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tの株は現在26.25で購入可能です。注文は通常26.25または26.55付近で行われ、83や-0.34%が市場の動きを示します。SYF-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
SYF-PB株に投資する方法は？
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tへの投資では、年間の値幅24.61 - 26.66と現在の26.25を考慮します。注文は多くの場合26.25や26.55で行われる前に、2.10%や4.79%と比較されます。SYF-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Synchrony Financialの株の最高値は？
Synchrony Financialの過去1年の最高値は26.66でした。24.61 - 26.66内で株価は大きく変動し、26.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Synchrony Financialの株の最低値は？
Synchrony Financial(SYF-PB)の年間最安値は24.61でした。現在の26.25や24.61 - 26.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SYF-PBの動きはライブチャートで確認できます。
SYF-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.31、4.79%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.31
- 始値
- 26.34
- 買値
- 26.25
- 買値
- 26.55
- 安値
- 26.24
- 高値
- 26.50
- 出来高
- 83
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- 2.10%
- 6ヶ月の変化
- 4.79%
- 1年の変化
- 4.79%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前