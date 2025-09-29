クォートセクション
通貨 / SYF-PB
SYF-PB: Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t

26.25 USD 0.06 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SYF-PBの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり26.24の安値と26.50の高値で取引されました。

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SYF-PB株の現在の価格は？

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tの株価は本日26.25です。-0.23%内で取引され、前日の終値は26.31、取引量は83に達しました。SYF-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tの株は配当を出しますか？

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tの現在の価格は26.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.79%やUSDにも注目します。SYF-PBの動きはライブチャートで確認できます。

SYF-PB株を買う方法は？

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tの株は現在26.25で購入可能です。注文は通常26.25または26.55付近で行われ、83や-0.34%が市場の動きを示します。SYF-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

SYF-PB株に投資する方法は？

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tへの投資では、年間の値幅24.61 - 26.66と現在の26.25を考慮します。注文は多くの場合26.25や26.55で行われる前に、2.10%や4.79%と比較されます。SYF-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Synchrony Financialの株の最高値は？

Synchrony Financialの過去1年の最高値は26.66でした。24.61 - 26.66内で株価は大きく変動し、26.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Synchrony Financialの株の最低値は？

Synchrony Financial(SYF-PB)の年間最安値は24.61でした。現在の26.25や24.61 - 26.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SYF-PBの動きはライブチャートで確認できます。

SYF-PBの株式分割はいつ行われましたか？

Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40tは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.31、4.79%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.24 26.50
1年のレンジ
24.61 26.66
以前の終値
26.31
始値
26.34
買値
26.25
買値
26.55
安値
26.24
高値
26.50
出来高
83
1日の変化
-0.23%
1ヶ月の変化
2.10%
6ヶ月の変化
4.79%
1年の変化
4.79%
