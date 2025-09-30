- Übersicht
SYF-PB: Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t
Der Wechselkurs von SYF-PB hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.24 bis zu einem Hoch von 26.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SYF-PB heute?
Die Aktie von Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t (SYF-PB) notiert heute bei 26.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.31 und das Handelsvolumen erreichte 83. Das Live-Chart von SYF-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SYF-PB Dividenden?
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t wird derzeit mit 26.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SYF-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich SYF-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t (SYF-PB) zum aktuellen Kurs von 26.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.25 oder 26.55 platziert, während 83 und -0.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SYF-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SYF-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t müssen die jährliche Spanne 24.61 - 26.66 und der aktuelle Kurs 26.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.10% und 4.79%, bevor sie Orders zu 26.25 oder 26.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SYF-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Synchrony Financial?
Der höchste Kurs von Synchrony Financial (SYF-PB) im vergangenen Jahr lag bei 26.66. Innerhalb von 24.61 - 26.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Synchrony Financial?
Der niedrigste Kurs von Synchrony Financial (SYF-PB) im Laufe des Jahres betrug 24.61. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.25 und der Spanne 24.61 - 26.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SYF-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SYF-PB statt?
Synchrony Financial Depositary Shares Each Representing a 1/40t hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.31 und 4.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.31
- Eröffnung
- 26.34
- Bid
- 26.25
- Ask
- 26.55
- Tief
- 26.24
- Hoch
- 26.50
- Volumen
- 83
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- 2.10%
- 6-Monatsänderung
- 4.79%
- Jahresänderung
- 4.79%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4