SVV: Savers Value Village Inc
12.92 USD 0.03 (0.23%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SVV para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.78 e o mais alto foi 13.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Savers Value Village Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
12.78 13.02
Faixa anual
6.55 13.11
- Fechamento anterior
- 12.89
- Open
- 12.78
- Bid
- 12.92
- Ask
- 13.22
- Low
- 12.78
- High
- 13.02
- Volume
- 525
- Mudança diária
- 0.23%
- Mudança mensal
- 8.12%
- Mudança de 6 meses
- 87.25%
- Mudança anual
- 23.40%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh