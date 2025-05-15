통화 / SVV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SVV: Savers Value Village Inc
12.69 USD 0.21 (1.63%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SVV 환율이 오늘 -1.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.57이고 고가는 12.91이었습니다.
Savers Value Village Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVV News
- Is the Options Market Predicting a Spike in Savers Value Stock?
- Savers Value Village, 52주 신고가 경신…13.04 USD에 거래
- Savers Value Village stock hits 52-week high at 13.04 USD
- Savers Value Village stock hits 52-week high at 11.98 USD
- Ralph Lauren Beats on Q1 Earnings & Revenues, Raises FY26 Outlook
- Hanesbrands Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 Outlook Raised
- Savers value village SVV: Chief people officer Geisser sells $89k in shares
- Savers value village general counsel sells $172,200 in stock
- Savers value village officer sells $89k in SVV stock
- Savers value village general counsel sells $172,200 in SVV stock
- Interparfums Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 2% Y/Y
- Savers Value Village stock hits 52-week high at 11.92 USD
- Savers SVV Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Savers Value Village (SVV) Q2 Sales Jump
- Earnings call transcript: Savers Value Village Q2 2025 misses EPS forecasts
- Savers Value (SVV) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Savers Value Village (SVV) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Savers Value Village shares soar as firm raises full-year outlook
- Savers Value (SVV) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Savers Value Village Remains On Sale (NYSE:SVV)
- Savers Value Village stock price target raised to $11 from $9 at JPMorgan
- Northland initiates outperform rating on Savers Value Village stock
- Savers Value Village, Inc. Announces Closing of Secondary Public Offering of Common Stock and Concurrent Share Repurchase
- Savers Value Village, Inc. Announces Pricing of Secondary Public Offering of Common Stock and Concurrent Share Repurchase
일일 변동 비율
12.57 12.91
년간 변동
6.55 13.11
- 이전 종가
- 12.90
- 시가
- 12.69
- Bid
- 12.69
- Ask
- 12.99
- 저가
- 12.57
- 고가
- 12.91
- 볼륨
- 2.407 K
- 일일 변동
- -1.63%
- 월 변동
- 6.19%
- 6개월 변동
- 83.91%
- 년간 변동율
- 21.20%
20 9월, 토요일