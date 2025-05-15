通貨 / SVV
SVV: Savers Value Village Inc
12.90 USD 0.01 (0.08%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SVVの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり12.65の安値と13.02の高値で取引されました。
Savers Value Village Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SVV News
- Is the Options Market Predicting a Spike in Savers Value Stock?
- セイバーズ・バリュー・ビレッジの株価、52週高値の13.04ドルを記録
- Savers Value Village stock hits 52-week high at 13.04 USD
- Savers Value Village stock hits 52-week high at 11.98 USD
- Ralph Lauren Beats on Q1 Earnings & Revenues, Raises FY26 Outlook
- Hanesbrands Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 Outlook Raised
- Savers value village SVV: Chief people officer Geisser sells $89k in shares
- Savers value village general counsel sells $172,200 in stock
- Savers value village officer sells $89k in SVV stock
- Savers value village general counsel sells $172,200 in SVV stock
- Interparfums Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 2% Y/Y
- Savers Value Village stock hits 52-week high at 11.92 USD
- Savers SVV Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Savers Value Village (SVV) Q2 Sales Jump
- Earnings call transcript: Savers Value Village Q2 2025 misses EPS forecasts
- Savers Value (SVV) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Savers Value Village (SVV) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Savers Value Village shares soar as firm raises full-year outlook
- Savers Value (SVV) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Savers Value Village Remains On Sale (NYSE:SVV)
- Savers Value Village stock price target raised to $11 from $9 at JPMorgan
- Northland initiates outperform rating on Savers Value Village stock
- Savers Value Village, Inc. Announces Closing of Secondary Public Offering of Common Stock and Concurrent Share Repurchase
- Savers Value Village, Inc. Announces Pricing of Secondary Public Offering of Common Stock and Concurrent Share Repurchase
1日のレンジ
12.65 13.02
1年のレンジ
6.55 13.11
- 以前の終値
- 12.89
- 始値
- 12.78
- 買値
- 12.90
- 買値
- 13.20
- 安値
- 12.65
- 高値
- 13.02
- 出来高
- 2.402 K
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- 7.95%
- 6ヶ月の変化
- 86.96%
- 1年の変化
- 23.21%
