Devises / SVV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SVV: Savers Value Village Inc
12.69 USD 0.21 (1.63%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SVV a changé de -1.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.57 et à un maximum de 12.91.
Suivez la dynamique Savers Value Village Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVV Nouvelles
- Savers Value Village Stock: EPS Growth Outlook Just Got A Lot Better (Upgrade) (NYSE:SVV)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Savers Value Stock?
- L’action de Savers Value Village atteint un plus haut de 52 semaines à 13,04€
- Savers Value Village stock hits 52-week high at 13.04 USD
- Savers Value Village stock hits 52-week high at 11.98 USD
- Ralph Lauren Beats on Q1 Earnings & Revenues, Raises FY26 Outlook
- Hanesbrands Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 Outlook Raised
- Savers value village SVV: Chief people officer Geisser sells $89k in shares
- Savers value village general counsel sells $172,200 in stock
- Savers value village officer sells $89k in SVV stock
- Savers value village general counsel sells $172,200 in SVV stock
- Interparfums Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 2% Y/Y
- Savers Value Village stock hits 52-week high at 11.92 USD
- Savers SVV Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Savers Value Village (SVV) Q2 Sales Jump
- Earnings call transcript: Savers Value Village Q2 2025 misses EPS forecasts
- Savers Value (SVV) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Savers Value Village (SVV) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Savers Value Village shares soar as firm raises full-year outlook
- Savers Value (SVV) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Savers Value Village Remains On Sale (NYSE:SVV)
- Savers Value Village stock price target raised to $11 from $9 at JPMorgan
- Northland initiates outperform rating on Savers Value Village stock
- Savers Value Village, Inc. Announces Closing of Secondary Public Offering of Common Stock and Concurrent Share Repurchase
Range quotidien
12.57 12.91
Range Annuel
6.55 13.11
- Clôture Précédente
- 12.90
- Ouverture
- 12.69
- Bid
- 12.69
- Ask
- 12.99
- Plus Bas
- 12.57
- Plus Haut
- 12.91
- Volume
- 2.407 K
- Changement quotidien
- -1.63%
- Changement Mensuel
- 6.19%
- Changement à 6 Mois
- 83.91%
- Changement Annuel
- 21.20%
20 septembre, samedi