SVV: Savers Value Village Inc
12.89 USD 0.02 (0.16%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SVV de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.70, mientras que el máximo ha alcanzado 13.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Savers Value Village Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVV News
- Is the Options Market Predicting a Spike in Savers Value Stock?
- Ralph Lauren Beats on Q1 Earnings & Revenues, Raises FY26 Outlook
- Hanesbrands Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 Outlook Raised
- Savers value village general counsel sells $172,200 in stock
- Savers value village SVV: Chief people officer Geisser sells $89k in shares
- Savers value village officer sells $89k in SVV stock
- Interparfums Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 2% Y/Y
- Savers Value Village stock hits 52-week high at 11.92 USD
- Savers SVV Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Savers Value Village (SVV) Q2 Sales Jump
- Earnings call transcript: Savers Value Village Q2 2025 misses EPS forecasts
- Savers Value (SVV) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Savers Value Village (SVV) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Savers Value Village shares soar as firm raises full-year outlook
- Savers Value (SVV) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Savers Value Village Remains On Sale (NYSE:SVV)
- Savers Value Village stock price target raised to $11 from $9 at JPMorgan
- Northland initiates outperform rating on Savers Value Village stock
- Savers Value Village, Inc. Announces Closing of Secondary Public Offering of Common Stock and Concurrent Share Repurchase
Rango diario
12.70 13.11
Rango anual
6.55 13.11
- Cierres anteriores
- 12.87
- Open
- 12.80
- Bid
- 12.89
- Ask
- 13.19
- Low
- 12.70
- High
- 13.11
- Volumen
- 4.172 K
- Cambio diario
- 0.16%
- Cambio mensual
- 7.87%
- Cambio a 6 meses
- 86.81%
- Cambio anual
- 23.11%
