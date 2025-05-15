Währungen / SVV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SVV: Savers Value Village Inc
12.90 USD 0.01 (0.08%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SVV hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.65 bis zu einem Hoch von 13.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Savers Value Village Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVV News
- Is the Options Market Predicting a Spike in Savers Value Stock?
- Savers Value Village-Aktie markiert neues 52-Wochen-Hoch bei 13,04 USD
- Savers Value Village stock hits 52-week high at 13.04 USD
- Savers Value Village stock hits 52-week high at 11.98 USD
- Ralph Lauren Beats on Q1 Earnings & Revenues, Raises FY26 Outlook
- Hanesbrands Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 Outlook Raised
- Savers value village SVV: Chief people officer Geisser sells $89k in shares
- Savers value village general counsel sells $172,200 in stock
- Savers value village officer sells $89k in SVV stock
- Savers value village general counsel sells $172,200 in SVV stock
- Interparfums Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 2% Y/Y
- Savers Value Village stock hits 52-week high at 11.92 USD
- Savers SVV Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Savers Value Village (SVV) Q2 Sales Jump
- Earnings call transcript: Savers Value Village Q2 2025 misses EPS forecasts
- Savers Value (SVV) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Savers Value Village (SVV) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Savers Value Village shares soar as firm raises full-year outlook
- Savers Value (SVV) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Savers Value Village Remains On Sale (NYSE:SVV)
- Savers Value Village stock price target raised to $11 from $9 at JPMorgan
- Northland initiates outperform rating on Savers Value Village stock
- Savers Value Village, Inc. Announces Closing of Secondary Public Offering of Common Stock and Concurrent Share Repurchase
- Savers Value Village, Inc. Announces Pricing of Secondary Public Offering of Common Stock and Concurrent Share Repurchase
Tagesspanne
12.65 13.02
Jahresspanne
6.55 13.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.89
- Eröffnung
- 12.78
- Bid
- 12.90
- Ask
- 13.20
- Tief
- 12.65
- Hoch
- 13.02
- Volumen
- 2.402 K
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 7.95%
- 6-Monatsänderung
- 86.96%
- Jahresänderung
- 23.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K