SVV: Savers Value Village Inc

12.90 USD 0.01 (0.08%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SVV hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.65 bis zu einem Hoch von 13.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Savers Value Village Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
12.65 13.02
Jahresspanne
6.55 13.11
Vorheriger Schlusskurs
12.89
Eröffnung
12.78
Bid
12.90
Ask
13.20
Tief
12.65
Hoch
13.02
Volumen
2.402 K
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
7.95%
6-Monatsänderung
86.96%
Jahresänderung
23.21%
