货币 / SVV
SVV: Savers Value Village Inc
12.90 USD 0.03 (0.23%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SVV汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点12.70和高点12.99进行交易。
关注Savers Value Village Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
12.70 12.99
年范围
6.55 13.10
- 前一天收盘价
- 12.87
- 开盘价
- 12.80
- 卖价
- 12.90
- 买价
- 13.20
- 最低价
- 12.70
- 最高价
- 12.99
- 交易量
- 1.265 K
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 7.95%
- 6个月变化
- 86.96%
- 年变化
- 23.21%
