SVV: Savers Value Village Inc
12.87 USD 0.14 (1.10%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SVV за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.50, а максимальная — 12.95.
Следите за динамикой Savers Value Village Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.50 12.95
Годовой диапазон
6.55 13.10
- Предыдущее закрытие
- 12.73
- Open
- 12.51
- Bid
- 12.87
- Ask
- 13.17
- Low
- 12.50
- High
- 12.95
- Объем
- 1.587 K
- Дневное изменение
- 1.10%
- Месячное изменение
- 7.70%
- 6-месячное изменение
- 86.52%
- Годовое изменение
- 22.92%
