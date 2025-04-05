КотировкиРазделы
SVV: Savers Value Village Inc

12.87 USD 0.14 (1.10%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SVV за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.50, а максимальная — 12.95.

Следите за динамикой Savers Value Village Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.50 12.95
Годовой диапазон
6.55 13.10
Предыдущее закрытие
12.73
Open
12.51
Bid
12.87
Ask
13.17
Low
12.50
High
12.95
Объем
1.587 K
Дневное изменение
1.10%
Месячное изменение
7.70%
6-месячное изменение
86.52%
Годовое изменение
22.92%
