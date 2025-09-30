- Visão do mercado
SUIG: SUI Group Holdings Ltd.
A taxa do SUIG para hoje mudou para 2.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.91 e o mais alto foi 4.15.
Veja a dinâmica do par de moedas SUI Group Holdings Ltd.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SUIG hoje?
Hoje SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) está avaliado em 4.04. O instrumento é negociado dentro de 2.80%, o fechamento de ontem foi 3.93, e o volume de negociação atingiu 2663. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SUIG em tempo real.
As ações de SUI Group Holdings Ltd. pagam dividendos?
Atualmente SUI Group Holdings Ltd. está avaliado em 4.04. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -32.67% e USD. Monitore os movimentos de SUIG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SUIG?
Você pode comprar ações de SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) pelo preço atual 4.04. Ordens geralmente são executadas perto de 4.04 ou 4.34, enquanto 2663 e 1.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SUIG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SUIG?
Investir em SUI Group Holdings Ltd. envolve considerar a faixa anual 3.68 - 7.25 e o preço atual 4.04. Muitos comparam -40.06% e -32.67% antes de enviar ordens em 4.04 ou 4.34. Estude as mudanças diárias de preço de SUIG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SUI Group Holdings Ltd.?
O maior preço de SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) no último ano foi 7.25. As ações oscilaram bastante dentro de 3.68 - 7.25, e a comparação com 3.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SUI Group Holdings Ltd. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SUI Group Holdings Ltd.?
O menor preço de SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) no ano foi 3.68. A comparação com o preço atual 4.04 e 3.68 - 7.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SUIG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SUIG?
No passado SUI Group Holdings Ltd. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 3.93 e -32.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 3.93
- Open
- 3.97
- Bid
- 4.04
- Ask
- 4.34
- Low
- 3.91
- High
- 4.15
- Volume
- 2.663 K
- Mudança diária
- 2.80%
- Mudança mensal
- -40.06%
- Mudança de 6 meses
- -32.67%
- Mudança anual
- -32.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4