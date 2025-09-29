クォートセクション
通貨 / SUIG
SUIG: SUI Group Holdings Ltd.

4.04 USD 0.11 (2.80%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SUIGの今日の為替レートは、2.80%変化しました。日中、通貨は1あたり3.91の安値と4.15の高値で取引されました。

SUI Group Holdings Ltd.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SUIG株の現在の価格は？

SUI Group Holdings Ltd.の株価は本日4.04です。2.80%内で取引され、前日の終値は3.93、取引量は2663に達しました。SUIGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SUI Group Holdings Ltd.の株は配当を出しますか？

SUI Group Holdings Ltd.の現在の価格は4.04です。配当方針は会社によりますが、投資家は-32.67%やUSDにも注目します。SUIGの動きはライブチャートで確認できます。

SUIG株を買う方法は？

SUI Group Holdings Ltd.の株は現在4.04で購入可能です。注文は通常4.04または4.34付近で行われ、2663や1.76%が市場の動きを示します。SUIGの最新情報はライブチャートで確認できます。

SUIG株に投資する方法は？

SUI Group Holdings Ltd.への投資では、年間の値幅3.68 - 7.25と現在の4.04を考慮します。注文は多くの場合4.04や4.34で行われる前に、-40.06%や-32.67%と比較されます。SUIGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SUI Group Holdings Ltd.の株の最高値は？

SUI Group Holdings Ltd.の過去1年の最高値は7.25でした。3.68 - 7.25内で株価は大きく変動し、3.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SUI Group Holdings Ltd.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SUI Group Holdings Ltd.の株の最低値は？

SUI Group Holdings Ltd.(SUIG)の年間最安値は3.68でした。現在の4.04や3.68 - 7.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SUIGの動きはライブチャートで確認できます。

SUIGの株式分割はいつ行われましたか？

SUI Group Holdings Ltd.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、3.93、-32.67%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
3.91 4.15
1年のレンジ
3.68 7.25
以前の終値
3.93
始値
3.97
買値
4.04
買値
4.34
安値
3.91
高値
4.15
出来高
2.663 K
1日の変化
2.80%
1ヶ月の変化
-40.06%
6ヶ月の変化
-32.67%
1年の変化
-32.67%
