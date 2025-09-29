- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SUIG: SUI Group Holdings Ltd.
SUIGの今日の為替レートは、2.80%変化しました。日中、通貨は1あたり3.91の安値と4.15の高値で取引されました。
SUI Group Holdings Ltd.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
SUIG株の現在の価格は？
SUI Group Holdings Ltd.の株価は本日4.04です。2.80%内で取引され、前日の終値は3.93、取引量は2663に達しました。SUIGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SUI Group Holdings Ltd.の株は配当を出しますか？
SUI Group Holdings Ltd.の現在の価格は4.04です。配当方針は会社によりますが、投資家は-32.67%やUSDにも注目します。SUIGの動きはライブチャートで確認できます。
SUIG株を買う方法は？
SUI Group Holdings Ltd.の株は現在4.04で購入可能です。注文は通常4.04または4.34付近で行われ、2663や1.76%が市場の動きを示します。SUIGの最新情報はライブチャートで確認できます。
SUIG株に投資する方法は？
SUI Group Holdings Ltd.への投資では、年間の値幅3.68 - 7.25と現在の4.04を考慮します。注文は多くの場合4.04や4.34で行われる前に、-40.06%や-32.67%と比較されます。SUIGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SUI Group Holdings Ltd.の株の最高値は？
SUI Group Holdings Ltd.の過去1年の最高値は7.25でした。3.68 - 7.25内で株価は大きく変動し、3.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SUI Group Holdings Ltd.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SUI Group Holdings Ltd.の株の最低値は？
SUI Group Holdings Ltd.(SUIG)の年間最安値は3.68でした。現在の4.04や3.68 - 7.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SUIGの動きはライブチャートで確認できます。
SUIGの株式分割はいつ行われましたか？
SUI Group Holdings Ltd.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、3.93、-32.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 3.93
- 始値
- 3.97
- 買値
- 4.04
- 買値
- 4.34
- 安値
- 3.91
- 高値
- 4.15
- 出来高
- 2.663 K
- 1日の変化
- 2.80%
- 1ヶ月の変化
- -40.06%
- 6ヶ月の変化
- -32.67%
- 1年の変化
- -32.67%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前