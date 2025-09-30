- Panoramica
SUIG: SUI Group Holdings Ltd.
Il tasso di cambio SUIG ha avuto una variazione del 2.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.91 e ad un massimo di 4.15.
Segui le dinamiche di SUI Group Holdings Ltd.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SUIG oggi?
Oggi le azioni SUI Group Holdings Ltd. sono prezzate a 4.04. Viene scambiato all'interno di 2.80%, la chiusura di ieri è stata 3.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 2663. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SUIG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SUI Group Holdings Ltd. pagano dividendi?
SUI Group Holdings Ltd. è attualmente valutato a 4.04. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -32.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SUIG.
Come acquistare azioni SUIG?
Puoi acquistare azioni SUI Group Holdings Ltd. al prezzo attuale di 4.04. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.04 o 4.34, mentre 2663 e 1.76% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SUIG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SUIG?
Investire in SUI Group Holdings Ltd. implica considerare l'intervallo annuale 3.68 - 7.25 e il prezzo attuale 4.04. Molti confrontano -40.06% e -32.67% prima di effettuare ordini su 4.04 o 4.34. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SUIG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SUI Group Holdings Ltd.?
Il prezzo massimo di SUI Group Holdings Ltd. nell'ultimo anno è stato 7.25. All'interno di 3.68 - 7.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 3.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SUI Group Holdings Ltd. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SUI Group Holdings Ltd.?
Il prezzo più basso di SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) nel corso dell'anno è stato 3.68. Confrontandolo con gli attuali 4.04 e 3.68 - 7.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SUIG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SUIG?
SUI Group Holdings Ltd. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 3.93 e -32.67%.
- Chiusura Precedente
- 3.93
- Apertura
- 3.97
- Bid
- 4.04
- Ask
- 4.34
- Minimo
- 3.91
- Massimo
- 4.15
- Volume
- 2.663 K
- Variazione giornaliera
- 2.80%
- Variazione Mensile
- -40.06%
- Variazione Semestrale
- -32.67%
- Variazione Annuale
- -32.67%
