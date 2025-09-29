- Обзор рынка
SUIG: SUI Group Holdings Ltd.
Курс SUIG за сегодня изменился на 2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.91, а максимальная — 4.15.
Следите за динамикой SUI Group Holdings Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SUIG сегодня?
SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) сегодня оценивается на уровне 4.03. Инструмент торгуется в пределах 2.54%, вчерашнее закрытие составило 3.93, а торговый объем достиг 2182. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SUIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SUI Group Holdings Ltd.?
SUI Group Holdings Ltd. в настоящее время оценивается в 4.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.83% и USD. Отслеживайте движения SUIG на графике в реальном времени.
Как купить акции SUIG?
Вы можете купить акции SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) по текущей цене 4.03. Ордера обычно размещаются около 4.03 или 4.33, тогда как 2182 и 1.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SUIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SUIG?
Инвестирование в SUI Group Holdings Ltd. предполагает учет годового диапазона 3.68 - 7.25 и текущей цены 4.03. Многие сравнивают -40.21% и -32.83% перед размещением ордеров на 4.03 или 4.33. Изучайте ежедневные изменения цены SUIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SUI Group Holdings Ltd.?
Самая высокая цена SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) за последний год составила 7.25. Акции заметно колебались в пределах 3.68 - 7.25, сравнение с 3.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SUI Group Holdings Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SUI Group Holdings Ltd.?
Самая низкая цена SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) за год составила 3.68. Сравнение с текущими 4.03 и 3.68 - 7.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SUIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SUIG?
В прошлом SUI Group Holdings Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.93 и -32.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.93
- Open
- 3.97
- Bid
- 4.03
- Ask
- 4.33
- Low
- 3.91
- High
- 4.15
- Объем
- 2.182 K
- Дневное изменение
- 2.54%
- Месячное изменение
- -40.21%
- 6-месячное изменение
- -32.83%
- Годовое изменение
- -32.83%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%