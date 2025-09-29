КотировкиРазделы
SUIG
SUIG: SUI Group Holdings Ltd.

4.03 USD 0.10 (2.54%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SUIG за сегодня изменился на 2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.91, а максимальная — 4.15.

Следите за динамикой SUI Group Holdings Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SUIG сегодня?

SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) сегодня оценивается на уровне 4.03. Инструмент торгуется в пределах 2.54%, вчерашнее закрытие составило 3.93, а торговый объем достиг 2182. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SUIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SUI Group Holdings Ltd.?

SUI Group Holdings Ltd. в настоящее время оценивается в 4.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.83% и USD. Отслеживайте движения SUIG на графике в реальном времени.

Как купить акции SUIG?

Вы можете купить акции SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) по текущей цене 4.03. Ордера обычно размещаются около 4.03 или 4.33, тогда как 2182 и 1.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SUIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SUIG?

Инвестирование в SUI Group Holdings Ltd. предполагает учет годового диапазона 3.68 - 7.25 и текущей цены 4.03. Многие сравнивают -40.21% и -32.83% перед размещением ордеров на 4.03 или 4.33. Изучайте ежедневные изменения цены SUIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SUI Group Holdings Ltd.?

Самая высокая цена SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) за последний год составила 7.25. Акции заметно колебались в пределах 3.68 - 7.25, сравнение с 3.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SUI Group Holdings Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SUI Group Holdings Ltd.?

Самая низкая цена SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) за год составила 3.68. Сравнение с текущими 4.03 и 3.68 - 7.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SUIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SUIG?

В прошлом SUI Group Holdings Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.93 и -32.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.91 4.15
Годовой диапазон
3.68 7.25
Предыдущее закрытие
3.93
Open
3.97
Bid
4.03
Ask
4.33
Low
3.91
High
4.15
Объем
2.182 K
Дневное изменение
2.54%
Месячное изменение
-40.21%
6-месячное изменение
-32.83%
Годовое изменение
-32.83%
