SUIG: SUI Group Holdings Ltd.

4.04 USD 0.11 (2.80%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SUIG汇率已更改2.80%。当日，交易品种以低点3.91和高点4.15进行交易。

关注SUI Group Holdings Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SUIG股票今天的价格是多少？

SUI Group Holdings Ltd.股票今天的定价为4.04。它在2.80%范围内交易，昨天的收盘价为3.93，交易量达到2663。SUIG的实时价格图表显示了这些更新。

SUI Group Holdings Ltd.股票是否支付股息？

SUI Group Holdings Ltd.目前的价值为4.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.67%和USD。实时查看图表以跟踪SUIG走势。

如何购买SUIG股票？

您可以以4.04的当前价格购买SUI Group Holdings Ltd.股票。订单通常设置在4.04或4.34附近，而2663和1.76%显示市场活动。立即关注SUIG的实时图表更新。

如何投资SUIG股票？

投资SUI Group Holdings Ltd.需要考虑年度范围3.68 - 7.25和当前价格4.04。许多人在以4.04或4.34下订单之前，会比较-40.06%和。实时查看SUIG价格图表，了解每日变化。

SUI Group Holdings Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SUI Group Holdings Ltd.的最高价格是7.25。在3.68 - 7.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SUI Group Holdings Ltd.的绩效。

SUI Group Holdings Ltd.股票的最低价格是多少？

SUI Group Holdings Ltd.（SUIG）的最低价格为3.68。将其与当前的4.04和3.68 - 7.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SUIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SUIG股票是什么时候拆分的？

SUI Group Holdings Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.93和-32.67%中可见。

日范围
3.91 4.15
年范围
3.68 7.25
前一天收盘价
3.93
开盘价
3.97
卖价
4.04
买价
4.34
最低价
3.91
最高价
4.15
交易量
2.663 K
日变化
2.80%
月变化
-40.06%
6个月变化
-32.67%
年变化
-32.67%
