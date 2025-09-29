- Panorámica
SUIG: SUI Group Holdings Ltd.
El tipo de cambio de SUIG de hoy ha cambiado un 2.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.91, mientras que el máximo ha alcanzado 4.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SUI Group Holdings Ltd.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SUIG hoy?
SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) se evalúa hoy en 4.04. El instrumento se negocia dentro de 2.80%; el cierre de ayer ha sido 3.93 y el volumen comercial ha alcanzado 2663. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SUIG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SUI Group Holdings Ltd.?
SUI Group Holdings Ltd. se evalúa actualmente en 4.04. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -32.67% y USD. Monitoree los movimientos de SUIG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SUIG?
Puede comprar acciones de SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) al precio actual de 4.04. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 4.04 o 4.34, mientras que 2663 y 1.76% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SUIG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SUIG?
Invertir en SUI Group Holdings Ltd. implica tener en cuenta el rango anual 3.68 - 7.25 y el precio actual 4.04. Muchos comparan -40.06% y -32.67% antes de colocar órdenes en 4.04 o 4.34. Estudie los cambios diarios de precios de SUIG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SUI Group Holdings Ltd.?
El precio más alto de SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) en el último año ha sido 7.25. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.68 - 7.25, una comparación con 3.93 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SUI Group Holdings Ltd. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SUI Group Holdings Ltd.?
El precio más bajo de SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) para el año ha sido 3.68. La comparación con los actuales 4.04 y 3.68 - 7.25 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SUIG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SUIG?
En el pasado, SUI Group Holdings Ltd. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 3.93 y -32.67% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 3.93
- Open
- 3.97
- Bid
- 4.04
- Ask
- 4.34
- Low
- 3.91
- High
- 4.15
- Volumen
- 2.663 K
- Cambio diario
- 2.80%
- Cambio mensual
- -40.06%
- Cambio a 6 meses
- -32.67%
- Cambio anual
- -32.67%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.