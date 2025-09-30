- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SUIG: SUI Group Holdings Ltd.
Der Wechselkurs von SUIG hat sich für heute um 2.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.91 bis zu einem Hoch von 4.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die SUI Group Holdings Ltd.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SUIG heute?
Die Aktie von SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) notiert heute bei 4.04. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.80% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 3.93 und das Handelsvolumen erreichte 2663. Das Live-Chart von SUIG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SUIG Dividenden?
SUI Group Holdings Ltd. wird derzeit mit 4.04 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -32.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SUIG zu verfolgen.
Wie kaufe ich SUIG-Aktien?
Sie können Aktien von SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) zum aktuellen Kurs von 4.04 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.04 oder 4.34 platziert, während 2663 und 1.76% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SUIG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SUIG-Aktien?
Bei einer Investition in SUI Group Holdings Ltd. müssen die jährliche Spanne 3.68 - 7.25 und der aktuelle Kurs 4.04 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -40.06% und -32.67%, bevor sie Orders zu 4.04 oder 4.34 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SUIG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SUI Group Holdings Ltd.?
Der höchste Kurs von SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) im vergangenen Jahr lag bei 7.25. Innerhalb von 3.68 - 7.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 3.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SUI Group Holdings Ltd. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SUI Group Holdings Ltd.?
Der niedrigste Kurs von SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) im Laufe des Jahres betrug 3.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.04 und der Spanne 3.68 - 7.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SUIG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SUIG statt?
SUI Group Holdings Ltd. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 3.93 und -32.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.93
- Eröffnung
- 3.97
- Bid
- 4.04
- Ask
- 4.34
- Tief
- 3.91
- Hoch
- 4.15
- Volumen
- 2.663 K
- Tagesänderung
- 2.80%
- Monatsänderung
- -40.06%
- 6-Monatsänderung
- -32.67%
- Jahresänderung
- -32.67%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4