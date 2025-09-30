- Aperçu
SUIG: SUI Group Holdings Ltd.
Le taux de change de SUIG a changé de 2.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.91 et à un maximum de 4.15.
Suivez la dynamique SUI Group Holdings Ltd.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SUIG aujourd'hui ?
L'action SUI Group Holdings Ltd. est cotée à 4.04 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.80%, a clôturé hier à 3.93 et son volume d'échange a atteint 2663. Le graphique en temps réel du cours de SUIG présente ces mises à jour.
L'action SUI Group Holdings Ltd. verse-t-elle des dividendes ?
SUI Group Holdings Ltd. est actuellement valorisé à 4.04. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -32.67% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SUIG.
Comment acheter des actions SUIG ?
Vous pouvez acheter des actions SUI Group Holdings Ltd. au cours actuel de 4.04. Les ordres sont généralement placés à proximité de 4.04 ou de 4.34, le 2663 et le 1.76% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SUIG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SUIG ?
Investir dans SUI Group Holdings Ltd. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.68 - 7.25 et le prix actuel 4.04. Beaucoup comparent -40.06% et -32.67% avant de passer des ordres à 4.04 ou 4.34. Consultez le graphique du cours de SUIG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SUI Group Holdings Ltd. ?
Le cours le plus élevé de SUI Group Holdings Ltd. l'année dernière était 7.25. Au cours de 3.68 - 7.25, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 3.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SUI Group Holdings Ltd. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SUI Group Holdings Ltd. ?
Le cours le plus bas de SUI Group Holdings Ltd. (SUIG) sur l'année a été 3.68. Sa comparaison avec 4.04 et 3.68 - 7.25 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SUIG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SUIG a-t-elle été divisée ?
SUI Group Holdings Ltd. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 3.93 et -32.67% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 3.93
- Ouverture
- 3.97
- Bid
- 4.04
- Ask
- 4.34
- Plus Bas
- 3.91
- Plus Haut
- 4.15
- Volume
- 2.663 K
- Changement quotidien
- 2.80%
- Changement Mensuel
- -40.06%
- Changement à 6 Mois
- -32.67%
- Changement Annuel
- -32.67%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4