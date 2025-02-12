- Visão do mercado
SOXS: Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
A taxa do SOXS para hoje mudou para 2.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.48 e o mais alto foi 4.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SOXS hoje?
Hoje Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) está avaliado em 4.69. O instrumento é negociado dentro de 4.48 - 4.77, o fechamento de ontem foi 4.59, e o volume de negociação atingiu 46061. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SOXS em tempo real.
As ações de Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares pagam dividendos?
Atualmente Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares está avaliado em 4.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -79.24% e USD. Monitore os movimentos de SOXS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SOXS?
Você pode comprar ações de Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) pelo preço atual 4.69. Ordens geralmente são executadas perto de 4.69 ou 4.99, enquanto 46061 e 2.85% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SOXS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SOXS?
Investir em Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares envolve considerar a faixa anual 4.48 - 53.43 e o preço atual 4.69. Muitos comparam -11.51% e -74.34% antes de enviar ordens em 4.69 ou 4.99. Estude as mudanças diárias de preço de SOXS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares?
O maior preço de Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) no último ano foi 53.43. As ações oscilaram bastante dentro de 4.48 - 53.43, e a comparação com 4.59 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares?
O menor preço de Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) no ano foi 4.48. A comparação com o preço atual 4.69 e 4.48 - 53.43 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SOXS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SOXS?
No passado Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 4.59 e -79.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 4.59
- Open
- 4.56
- Bid
- 4.69
- Ask
- 4.99
- Low
- 4.48
- High
- 4.77
- Volume
- 46.061 K
- Mudança diária
- 2.18%
- Mudança mensal
- -11.51%
- Mudança de 6 meses
- -74.34%
- Mudança anual
- -79.24%